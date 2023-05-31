Наслідки та подробиці обстрілу Вовчанська від прокуратури Харківщини (фото)
31 травня російські військові обстріляли з РСЗВ місто Вовчанськ Чугуївського району Харківської області, а з артилерії – село Подоли Куп’янського району.
Внаслідок обстрілу Вовчанська вдень 31 травня загинув 59-річний мирний житель, а 52-річна жінка зазнала поранень. Також пошкоджено житлові будинки, квартири містян, торговельні павільйони, лікарні та приватні підприємства, повідомляють у Харківській облпрокуратурі.
Внаслідок ворожого артобстрілу села Подоли Куп’янського району пошкоджено будинок та гараж.
Розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ст. 438 КК України).
Фото: Харківська облпрокуратура
Раніше голова ХОВА Олег Синєгубов повідомляв, що внаслідок обстрілу Вовчанська загинув 60-річний цивільний чоловік, а ще одна людина отримала поранення.
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- • Дата публікації матеріалу: 31 Травня 2023 в 20:00;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "31 травня російські військові обстріляли з РСЗВ місто Вовчанськ Чугуївського району Харківської області, а з артилерії – село Подоли Куп’янського району.".