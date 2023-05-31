Live
  • Середа 31.05.2023
    • Харків
  •   +19°С
  • USD 36.57
  • EUR 39.28
    • 🟢

Наслідки та подробиці обстрілу Вовчанська від прокуратури Харківщини (фото)

Суспільство 20:00   31.05.2023
Олена Нагорна
Наслідки та подробиці обстрілу Вовчанська від прокуратури Харківщини (фото)

31 травня російські військові обстріляли з РСЗВ місто Вовчанськ Чугуївського району Харківської області, а з артилерії – село Подоли Куп’янського району.

Внаслідок обстрілу Вовчанська вдень 31 травня загинув 59-річний мирний житель, а 52-річна жінка зазнала поранень. Також пошкоджено житлові будинки, квартири містян, торговельні павільйони, лікарні та приватні підприємства, повідомляють у Харківській облпрокуратурі.

Внаслідок ворожого артобстрілу села Подоли Куп’янського району пошкоджено будинок та гараж.

Розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ст. 438 КК України).


Фото: Харківська облпрокуратура

Раніше голова ХОВА Олег Синєгубов повідомляв, що внаслідок обстрілу Вовчанська загинув 60-річний цивільний чоловік, а ще одна людина отримала поранення.

Читайте також: Цивільний чоловік загинув внаслідок обстрілу Вовчанська з РСЗВ – поліція

Автор: Олена Нагорна
Популярно
Рятувальники Харківщини отримали пожежні машини від колег зі Швеції (фото)
Рятувальники Харківщини отримали пожежні машини від колег зі Швеції (фото)
31.05.2023
Генштаб по Харківщині: спроби ворога наступати біля Масютівки та авіаудари
Генштаб по Харківщині: спроби ворога наступати біля Масютівки та авіаудари
31.05.2023
На міні підірвався трактор на Харківщині. Поле вже розміновували сапери
На міні підірвався трактор на Харківщині. Поле вже розміновували сапери
31.05.2023
Обстріл Вовчанська 31 травня: є загиблий та поранений
Обстріл Вовчанська 31 травня: є загиблий та поранений
31.05.2023
Розфарбовані піаніно повертаються в Харків: де помилуватися та зіграти (фото)
Розфарбовані піаніно повертаються в Харків: де помилуватися та зіграти (фото)
31.05.2023
«Ці слова ми ігноруємо» – Синєгубов про заяву голови Бєлгородщини
«Ці слова ми ігноруємо» – Синєгубов про заяву голови Бєлгородщини
31.05.2023

Новини за темою:

19:31
Рятувальники Харківщини отримали пожежні машини від колег зі Швеції (фото)
18:59
Генштаб по Харківщині: спроби ворога наступати біля Масютівки та авіаудари
18:34
Розфарбовані піаніно повертаються в Харків: де помилуватися та зіграти (фото)
17:48
Загинув цивільний чоловік внаслідок обстрілу Вовчанська з РСЗВ – поліція
16:31
Дорогу на Хорошеве капітально ремонтують під Харковом

  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , , , ;

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини до нашого боту.

    • Ви читали новину: «Наслідки та подробиці обстрілу Вовчанська від прокуратури Харківщини (фото)»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

    • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
    • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
    • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
    • • Дата публікації матеріалу: 31 Травня 2023 в 20:00;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "31 травня російські військові обстріляли з РСЗВ місто Вовчанськ Чугуївського району Харківської області, а з артилерії – село Подоли Куп’янського району.".