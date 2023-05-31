Загинув цивільний чоловік внаслідок обстрілу Вовчанська з РСЗВ – поліція
Слідчі поліції Харківської області зафіксували наслідки ворожого обстрілу міста Вовчанськ.
Вдень 31 травня військові рф попередньо з реактивних систем залпового вогню обстріляли населений пункт.
В результаті несумісні із життям травми отримав місцевий мешканець. Пошкодження отримали приватні будинки, горіли торгові павільйони на ринку.
На місця події виїжджали слідчо-оперативні групи та вибухотехніки.
Слідчі відкрили кримінальне провадження за статтею 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України.
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- • Дата публікації матеріалу: 31 Травня 2023 в 17:48;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "лідчі поліції Харківської області зафіксували наслідки ворожого обстрілу міста Вовчанськ.".