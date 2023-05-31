Погиб гражданский мужчина в результате обстрела Волчанска из РСЗО – полиция

Следователи полиции Харьковской области зафиксировали последствия вражеского обстрела города Волчанск.

Днем 31 мая военные рф предварительно из реактивных систем залпового огня обстреляли населенный пункт.

В результате не совместимые с жизнью травмы получил местный житель. Повреждения получили частные дома, горели торговые павильоны на рынке.

На места происшествия выезжали следственно-оперативные группы и взрывотехники.

Следователи открыли уголовное производство по статье 438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины.