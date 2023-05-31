Погиб гражданский мужчина в результате обстрела Волчанска из РСЗО – полиция
Следователи полиции Харьковской области зафиксировали последствия вражеского обстрела города Волчанск.
Днем 31 мая военные рф предварительно из реактивных систем залпового огня обстреляли населенный пункт.
В результате не совместимые с жизнью травмы получил местный житель. Повреждения получили частные дома, горели торговые павильоны на рынке.
На места происшествия выезжали следственно-оперативные группы и взрывотехники.
Следователи открыли уголовное производство по статье 438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины.
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- • Дата публикации материала: 31 мая 2023 в 17:48;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Следователи полиции Харьковской области зафиксировали последствия вражеских обстрелов города Волчанск.".