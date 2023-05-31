РФ ударила по ринку в місті на Харківщині: сталася масштабна пожежа (фото)
Вдень 31 травня надзвичайники гасили масштабну пожежу, що виникла на ринку в місті Вовчанськ Чугуївського району Харківської області. Вона сталася внаслідок російського обстрілу.
Вогонь охопив торговельні павільйони на загальній площі понад 1300 квадратних метрів, повідомляють у ГУ ДСНС України в Харківській області.
Окрім цього, під ударом опинився приватний сектор Вовчанська. Горів дах будинку на площі 30 квадратних метрів. Також кілька приватних домів було пошкоджено.
Рятувальники оперативно ліквідували всі осередки пожеж, повідомляють у ДСНС.
Фото: ГУ ДСНС України у Харківській області
Нагадаємо, вдень 31 травня російські військові обстріляли Вовчанськ із РСЗВ. За даними Харківської облпрокуратури, загинув 59-річний мирний житель, а 52-річна жінка зазнала поранень. Також було пошкоджено житлові будинки, квартири містян, торгові павільйони, лікарню та приватні підприємства.
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- • Дата публікації матеріалу: 31 Травня 2023 в 22:33;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Вдень 31 травня надзвичайники гасили масштабну пожежу, що виникла на ринку в місті Вовчанськ Чугуївського району Харківської області. Вона сталася внаслідок російського обстрілу.".