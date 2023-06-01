Синегубов о сутках на Харьковщине: погиб мужчина, ранена женщина
Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил о последствиях российских обстрелов территории региона за минувшие сутки.
Ударов по Харькову не фиксировали, отметил Синегубов. Враг бил по прифронтовым и приграничным населенным пунктам Харьковского, Чугуевского и Купянского районов.
«В течение всех суток россияне массированно обстреливали Волчанск Чугуевского района. В городе повреждены частные жилые дома, предприятия гражданской промышленности, библиотека, торговые павильоны рынка. Произошли пожары. Погиб мужчина 60 лет, получила ранение и была госпитализирована женщина», — написал Синегубов в telegram.
Также вечером 31 мая армия РФ вновь ударила по Ковшаровке Купянского района управляемой авиационной бомбой.
«Зафиксировано попадание на территории местного стадиона. Поврежден забор и взрывной волной выбило окна в соседних домах. Без пострадавших», — отметил Синегубов.
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- • Дата публикации материала: 1 июня 2023 в 08:46;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил о последствиях российских обстрелов территории региона за минувшие сутки".