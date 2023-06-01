Бой на границе Харьковщины и Белгородщины: заявление РДК и ЛСР (видео)
Утром 1 июня после панических заявлений в ряде анонимных белгородских и российских telegram-каналов о неком бое на границе в районе Шебекино, легион «Свобода России» и «Русский добровольческий корпус» опубликовали заявления.
«Бойцы «Русского добровольческого корпуса» снова ведут бои на территории Российской федерации. Совсем скоро покажутся окраины Шебекино. К сожалению, мы не можем обеспечить эвакуацию мирных жителей из приграничных районов, потому что армия Российской федерации обстреливает эти районы и таким образом затрудняет эвакуацию. Находитесь в домах, не волнуйтесь», — сказали бойцы РДК в заявлении в своем telegram.
Легион «Свобода России» также подтвердил, что находится у границы с РФ, однако не уточнил локацию.
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«Мы, легион «Свобода России» сейчас находимся возле границы нашей Родины. Очень скоро мы выдвинемся вновь на территорию России, чтобы принести свободу, мир и спокойствие. Грайворон — это только начало», — предупредили в ЛСР.
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- • Дата публикации материала: 1 июня 2023 в 08:26;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Утром 1 июня после панических заявлений в ряде анонимных белгородских и российских telegram-каналов о неком бое на границе в районе Шебекино, легион «Свобода России» и «Русский добровольческий корпус» опубликовали заявления".