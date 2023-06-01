Бій на кордоні Харківщини та Бєлгородщини: заяви РДК та ЛСР (відео)

Вранці 1 червня після панічних заяв у ряді анонімних бєлгородських та російських телеграм-каналів про певний бій на кордоні в районі Шебекіного, легіон “Свобода Росії” та “Російський добровольчий корпус” опублікували заяви.

“Бійці “Російського добровольчого корпусу” знову ведуть бої на території Російської федерації. Зовсім скоро з’являться околиці Шебекіного. На жаль, ми не можемо забезпечити евакуацію мирних жителів із прикордонних районів, тому що армія Російської федерації обстрілює ці райони та таким чином ускладнює евакуацію. Перебувайте в будинках, не хвилюйтеся”, – сказали бійці РДК у заяві у своєму телеграмі.

Легіон “Свобода Росії” також підтвердив, що перебуває біля кордону з РФ, проте не уточнив локацію.

“Ми, легіон “Свобода Росії”, зараз перебуваємо біля кордону нашої Батьківщини. Дуже скоро ми висунемося знову на територію Росії, щоби принести свободу, мир і спокій. Грайворон – це лише початок”, – попередили в ЛСР.