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На кордоні Харківщини та Бєлгородщини триває бій – росЗМІ (оновлено)

Події 08:07   01.06.2023
Оксана Горун
На кордоні Харківщини та Бєлгородщини триває бій – росЗМІ (оновлено)

Російські паблики вранці 1 червня рясніють повідомленнями про певний бій за участю танків на кордоні Харківщини та Бєлгородщини в районі Шебекіного.

“Відбуваються бої, в яких беруть участь танки”, “диверсанти атакували МАПП “Шебекіно” за допомогою танків. Їх стримують прикордонники”, – подібні повідомлення в проміжку з 7 до 8 ранку облетіли російські та місцеві бєлгородські анонімні телеграм-канали.

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Зазначимо, що жодної офіційної інформації (хоч би від губернатора Бєлгородської області Гладкова) наразі немає. Пізніше з’явилися заяви “Російського добровольчого корпусу” та легіону “Свобода Росії”. Перші повідомли, що “зовсім скоро з’являться околиці Шебекіного”, другі – що знаходяться біля кордону, не уточнивши локацію.

Раніше вранці на Харківщині лунала повітряна тривога, моніторингові групи повідомляли про “вильоти” в районі Бєлгорода. Пізніше з’явилася інформація, що у РФ “працює ППО”.

Автор: Оксана Горун
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  • Категорії: Події, Світ, Харків; Теги: , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 1 Червня 2023 в 08:07;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Російські паблики вранці 1 червня рясніють повідомленнями про певний бій за участю танків на кордоні Харківщини та Бєлгородщини в районі Шебекіного ".