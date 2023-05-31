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Синєгубов оцінив, чи впливають події на Бєлгородщині на обстріли Харківщини

Політика 20:51   31.05.2023
Олена Нагорна
Синєгубов оцінив, чи впливають події на Бєлгородщині на обстріли Харківщини

Начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов вважає, що події в Бєлгородській області РФ не впливають на динаміку обстрілів Харківщини.

“Я думаю, що це не впливає. Однак, тішить око, слух, коли ті дрони, які випускає РФ по нас, повертаються до них назад. Або не всі ракети, які вони випускають в бік Харкова чи інших населених пунктів, злітають і так само приземляються на їхні ж міста, військові об’єкти, бази”, – зазначив начальник ХОВА в етері національного телемарафону.

Також Синєгубов прокоментував слова губернатора Бєлгородської області РФ В’ячеслава Гладкова, який заявив, що найкраще вирішення проблеми обстрілів його регіону – приєднання Харкова до Бєлгородщини.

Читайте також: ГУР: про важливість демілітаризації Бєлгородщини та евакуацію ядерної зброї

Автор: Олена Нагорна
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    • • Дата публікації матеріалу: 31 Травня 2023 в 20:51;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов вважає, що події в Бєлгородській області РФ не впливають на динаміку обстрілів Харківщини.".