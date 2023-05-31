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«Ці слова ми ігноруємо» – Синєгубов про заяву голови Бєлгородщини

Суспільство 15:22   31.05.2023
Вікторія Яковенко
«Ці слова ми ігноруємо» – Синєгубов про заяву голови Бєлгородщини

Голова ХОВА Олег Синєгубов прокоментував слова губернатора Бєлгородської області РФ В’ячеслава Гладкова, який заявив, що найкраще вирішення проблеми обстрілів його регіону – приєднання Харкова до Бєлгородщини.

«Ці слова ми повністю ігноруємо. Нехай він трохи почитає історію, чия ісконно ця земля, перед тим, як заявляти такі речі. Ну звичайно, це абсурд, як і всі інші новини, які ми чуємо з тих територій», – прокоментував Олег Синєгубов в етері нацмарафону.

Читайте також: Терехов відповів Гладкову, який запропонував приєднати Харків до Бєлгородщини

Автор: Вікторія Яковенко
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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 31 Травня 2023 в 15:22;

    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Голова ХОВА Олег Синєгубов прокоментував слова губернатора Бєлгородської області РФ В’ячеслава Гладкова, який заявив, що найкраще вирішення проблеми обстрілів його регіону – приєднання Харкова до Бєлгородщини.".