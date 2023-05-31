«Ці слова ми ігноруємо» – Синєгубов про заяву голови Бєлгородщини

Голова ХОВА Олег Синєгубов прокоментував слова губернатора Бєлгородської області РФ В’ячеслава Гладкова, який заявив, що найкраще вирішення проблеми обстрілів його регіону – приєднання Харкова до Бєлгородщини.

«Ці слова ми повністю ігноруємо. Нехай він трохи почитає історію, чия ісконно ця земля, перед тим, як заявляти такі речі. Ну звичайно, це абсурд, як і всі інші новини, які ми чуємо з тих територій», – прокоментував Олег Синєгубов в етері нацмарафону.