«Эти слова мы игнорируем» – Синегубов про заявление главы Белгородщины

Глава ХОВА Олег Синегубов прокомментировал слова губернатора Белгородской области РФ Вячеслава Гладкова, заявившего, что лучшее решение проблемы обстрелов его региона – присоединение Харькова к Белгородщине.

«Эти слова мы полностью игнорируем. Пусть он немного почитает историю, чья исконно эта земля, прежде чем заявлять такие вещи. Ну, конечно, это абсурд, как и все остальные новости, которые мы слышим с тех территорий», – прокомментировал Олег Синегубов в эфире нацмарафона.