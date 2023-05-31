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«Эти слова мы игнорируем» – Синегубов про заявление главы Белгородщины

Общество 15:22   31.05.2023
Виктория Яковенко
«Эти слова мы игнорируем» – Синегубов про заявление главы Белгородщины

Глава ХОВА Олег Синегубов прокомментировал слова губернатора Белгородской области РФ Вячеслава Гладкова, заявившего, что лучшее решение проблемы обстрелов его региона – присоединение Харькова к Белгородщине.

«Эти слова мы полностью игнорируем. Пусть он немного почитает историю, чья исконно эта земля, прежде чем заявлять такие вещи. Ну, конечно, это абсурд, как и все остальные новости, которые мы слышим с тех территорий», – прокомментировал Олег Синегубов в эфире нацмарафона.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 31 мая 2023 в 15:22;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Глава ХОВА Олег Синегубов прокомментировал слова губернатора Белгородской области РФ Вячеслава Гладкова, заявившего, что лучшее решение проблемы обстрелов его региона – присоединение Харькова к Белгородщине.".