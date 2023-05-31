«Эти слова мы игнорируем» – Синегубов про заявление главы Белгородщины
Глава ХОВА Олег Синегубов прокомментировал слова губернатора Белгородской области РФ Вячеслава Гладкова, заявившего, что лучшее решение проблемы обстрелов его региона – присоединение Харькова к Белгородщине.
«Эти слова мы полностью игнорируем. Пусть он немного почитает историю, чья исконно эта земля, прежде чем заявлять такие вещи. Ну, конечно, это абсурд, как и все остальные новости, которые мы слышим с тех территорий», – прокомментировал Олег Синегубов в эфире нацмарафона.
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- • Дата публикации материала: 31 мая 2023 в 15:22;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Глава ХОВА Олег Синегубов прокомментировал слова губернатора Белгородской области РФ Вячеслава Гладкова, заявившего, что лучшее решение проблемы обстрелов его региона – присоединение Харькова к Белгородщине.".