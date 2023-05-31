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Синегубов оценил, влияют ли события на Белгородщине на обстрелы Харьковщины

Политика 20:51   31.05.2023
Елена Нагорная
Синегубов оценил, влияют ли события на Белгородщине на обстрелы Харьковщины

Начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов считает, что события в Белгородской области РФ не влияют на динамику обстрелов Харьковщины.

«Я думаю, что это не влияет. Однако, радует глаз, слух, когда те дроны, которые выпускает РФ по нам, возвращаются к ним обратно. Или не все ракеты, которые они выпускают в сторону Харькова или других населенных пунктов, взлетают и так же приземляются на их же города, их военные объекты, базы», — отметил начальник ХОВА в эфире национального телемарафона.

Также Синегубов прокомментировал слова губернатора Белгородской области РФ Вячеслава Гладкова, заявившего, что лучшее решение проблемы обстрелов его региона – присоединение Харькова к Белгородщине.

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Автор: Елена Нагорная
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  • Категории: Политика, Украина, Харьков; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 31 мая 2023 в 20:51;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов считает, что события в Белгородской области РФ не влияют на динамику обстрелов Харьковщины.".