На границе Харьковщины и Белгородщины идет бой — росСМИ (обновлено)

Российские паблики утром 1 июня пестрят сообщениями о неком бое с участием танков на границе Харьковщины и Белгородщины в районе Шебекино.

«Происходят бои, в которых участвуют танки», «диверсанты атаковали МАПП «Шебекино» с помощью танков. Их сдерживают пограничники», — подобные сообщения в промежутке с 7 до 8 утра облетели российские и местные белгородские анонимные telegram-каналы.

Отметим, что никакой официальной информации (хотя бы от губернатора Белгородской области Гладкова) на данный момент нет. Позже появились заявления «Русского добровольческого корпуса» и легиона «Свобода России». Первые сообщили, что «совсем скоро появятся окрестности Шебекино», вторые — что находятся у границы, не уточнив локацию.

Ранее утром на Харьковщине звучала воздушная тревога, мониторинговые группы сообщали о «вылетах» в районе Белгорода. Позже появилась информация, что в РФ «работает ПВО».