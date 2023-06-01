На границе Харьковщины и Белгородщины идет бой — росСМИ (обновлено)
Российские паблики утром 1 июня пестрят сообщениями о неком бое с участием танков на границе Харьковщины и Белгородщины в районе Шебекино.
«Происходят бои, в которых участвуют танки», «диверсанты атаковали МАПП «Шебекино» с помощью танков. Их сдерживают пограничники», — подобные сообщения в промежутке с 7 до 8 утра облетели российские и местные белгородские анонимные telegram-каналы.
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Отметим, что никакой официальной информации (хотя бы от губернатора Белгородской области Гладкова) на данный момент нет. Позже появились заявления «Русского добровольческого корпуса» и легиона «Свобода России». Первые сообщили, что «совсем скоро появятся окрестности Шебекино», вторые — что находятся у границы, не уточнив локацию.
Ранее утром на Харьковщине звучала воздушная тревога, мониторинговые группы сообщали о «вылетах» в районе Белгорода. Позже появилась информация, что в РФ «работает ПВО».
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- • Дата публикации материала: 1 июня 2023 в 08:07;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Российские паблики утром 1 июня пестрят сообщениями о неком бое с участием танков на границе Харьковщины и Белгородщины в районе Шебекино".