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Синєгубов про добу на Харківщині: загинув чоловік, поранено жінку

Події 08:46   01.06.2023
Оксана Горун
Синєгубов про добу на Харківщині: загинув чоловік, поранено жінку

Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив про наслідки російських обстрілів території регіону минулої доби.

Ударів по Харкову не фіксували, зазначив Синєгубов. Ворог бив по прифронтових та прикордонних населених пунктах Харківського, Чугуївського та Куп’янського районів.

“Протягом усієї доби росіяни масовано обстрілювали Вовчанськ Чугуївського району. В місті пошкоджені приватні житлові будинки, підприємства цивільної промисловості, бібліотека, торговельні павільйони ринку. Сталися пожежі. Загинув чоловік 60 років, зазнала поранення та була госпіталізована жінка”, — написав Синєгубов у телеграмі.

Також увечері 31 травня армія РФ знову вдарила по Ківшарівці Куп’янського району керованою авіаційною бомбою.

“Зафіксовано влучання на території місцевого стадіону. Пошкоджено паркан та вибуховою хвилею вибило вікна в сусідніх будинках. Без постраждалих”, – зазначив Синєгубов.

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Автор: Оксана Горун
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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 1 Червня 2023 в 08:46;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив про наслідки російських обстрілів території регіону минулої доби".