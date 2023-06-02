Военные цели на Белгородщине уничтожат, чтоб не обстреливали Харьков — Свитан

Украинский военный эксперт полковник запаса Роман Свитан заявил, что все военные объекты в районе Белгорода и Шебекино являются легитимными военными целями и будут уничтожены. А начали — с российских силовиков.

«Почему Шебекино и почему Белгород? Из-под Белгорода российские военные обстреливают Харьков. Потому и Белгород, и военные объекты Белгорода являются легитимными военными целями. И все равно, что они находятся на российской территории, — заявил Роман Свитан в интервью на yotube-канале «Курбанова live». — Они будут уничтожены. Потому что по-другому, если их не трогать, уничтожаются харьковчане, харьковская инфраструктура. Та же самая картина связана с Шебекино. Этот город находится в нескольких километрах от украинской границы, и из-под Шебекино воинские части, которые там стоят, обстреливают наши города и поселки на нашей территории – они достают. Потому воинские части и военные объекты в Шебекино будут уничтожены. Военные объекты – это все объекты, где находятся силовики. А я так понимаю, начинают с ментов».

Он оценил действия РДК и легиона «Свобода России» как очень хорошее начало. Свитан подчеркнул, что весь мир уже понимает, что на территории России проходят боевые действия.

«Последняя война на территории России была Вторая чеченская. То есть за 20 лет на территории России таких вещей не происходило. Вот они начали происходить. «А нас за что?» — уже ж не прокатит», — сказал Свитан.