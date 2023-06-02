Військові цілі на Бєлгородщині знищать, щоби не обстрілювали Харків – Світан

Український військовий експерт полковник запасу Роман Світан заявив, що всі військові об’єкти в районі Бєлгорода та Шебекіного є легітимними військовими цілями та будуть знищені. А почали – із російських силовиків.

“Чому Шебекіне та чому Бєлгород? З-під Бєлгорода російські військові обстрілюють Харків. Тому й Бєлгород, і військові об’єкти Бєлгорода є легітимними військовими цілями. І все одно, що вони знаходяться на російській території, – заявив Роман Світан в інтерв’ю на ютуб-каналі “Курбанова live”. – Вони будуть знищені. Тому що по-іншому, якщо їх не чіпати, знищуються харків’яни, харківська інфраструктура. Та сама картина пов’язана з Шебекіним. Це місто знаходиться за кілька кілометрів від українського кордону, і з-під Шебекіного військові частини, які там стоять, обстрілюють наші міста та селища на нашій території – вони дістають. Тому військові частини та військові об’єкти в Шебекіного будуть знищені. Військові об’єкти – це всі об’єкти, де знаходяться силовики, починають із ментів”.

Він оцінив дії РДК та легіону “Свобода Росії” як дуже добрий початок. Світан наголосив, що весь світ уже розуміє, що на території Росії відбуваються бойові дії.

“Остання війна на території Росії була Друга чеченська. Тобто за 20 років на території Росії таких речей не відбувалося. Ось вони почали відбуватися. “А нас за що?” – вже ж не прокотить”, – сказав Світан.