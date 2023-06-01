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Синєгубов про бої на Бєлгородщині: “Ми це лише вітаємо”

Події 15:51   01.06.2023
Оксана Горун
Синєгубов про бої на Бєлгородщині: “Ми це лише вітаємо”

Начальник ХОВА Олег Синєгубов в етері нацмарафону прокоментував події у сусідній Бєлгородській області РФ. Там із самого ранку підрозділи “Російського добровольчого корпусу” та легіону “Свобода Росії” звільняють Шебекіне.

“Якщо на їх безпосередньо територіях спалахують такі місцеві повстання, то звісно, ​​що ми тільки це вітаємо. Тому що чим далі стоятимуть російські війська від наших кордонів. Це може гарантувати безпеку наших мешканців”, – сказав Синєгубов.

Він також зазначив, що прикордонний Вовчанськ, який знаходиться якраз поруч із російським Шебекіним, під обстрілами практично щодня. Але сьогодні, 1 червня, обстріли Вовчанська ще не фіксували.

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“Це українська територія, там спокійно. Сьогодні ми обстріли не фіксували. Але це практично нічого не означає, тому що вони фіксуються щодня”, – зазначив начальник ХОВА.

Автор: Оксана Горун
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  • Категорії: Події, Політика, Світ, Харків; Теги: , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 1 Червня 2023 в 15:51;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Начальник ХОВА Олег Синєгубов в етері нацмарафону прокоментував події у сусідній Бєлгородській області РФ. Там із самого ранку підрозділи “Російського добровольчого корпусу” та легіону “Свобода Росії” звільняють Шебекіне".