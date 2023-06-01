Синєгубов про бої на Бєлгородщині: “Ми це лише вітаємо”
Начальник ХОВА Олег Синєгубов в етері нацмарафону прокоментував події у сусідній Бєлгородській області РФ. Там із самого ранку підрозділи “Російського добровольчого корпусу” та легіону “Свобода Росії” звільняють Шебекіне.
“Якщо на їх безпосередньо територіях спалахують такі місцеві повстання, то звісно, що ми тільки це вітаємо. Тому що чим далі стоятимуть російські війська від наших кордонів. Це може гарантувати безпеку наших мешканців”, – сказав Синєгубов.
Він також зазначив, що прикордонний Вовчанськ, який знаходиться якраз поруч із російським Шебекіним, під обстрілами практично щодня. Але сьогодні, 1 червня, обстріли Вовчанська ще не фіксували.
Читайте також: Бої на Бєлгородщині: РДК і Легіон на околицях Шебекіно, б’ють по Таволжанці
“Це українська територія, там спокійно. Сьогодні ми обстріли не фіксували. Але це практично нічого не означає, тому що вони фіксуються щодня”, – зазначив начальник ХОВА.
Новини за темою:
Ви читали новину: «Синєгубов про бої на Бєлгородщині: “Ми це лише вітаємо”»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
- • Дата публікації матеріалу: 1 Червня 2023 в 15:51;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Начальник ХОВА Олег Синєгубов в етері нацмарафону прокоментував події у сусідній Бєлгородській області РФ. Там із самого ранку підрозділи “Російського добровольчого корпусу” та легіону “Свобода Росії” звільняють Шебекіне".