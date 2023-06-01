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Бої на Бєлгородщині: РДК і Легіон на околицях Шебекіно, б’ють по Таволжанці

Події 14:38   01.06.2023
Оксана Якушко
Бої на Бєлгородщині: РДК і Легіон на околицях Шебекіно, б’ють по Таволжанці

“Руський Добровольчий Корпус” веде бій на околиці Шебекіно Бєлгородської області.

«Наші передові загони вже ведуть бої у передмісті Шебекіно (Нова Таволжанка/Тітовка). Слава РДК!», – повідомив «Руський Добровольчий Корпус» на своєму офіційному каналі.

Легіон “Свобода Росії” уточнив, що російські визвольні сили продовжують знищувати техніку противника, який ховається у селищі Нова Таволжанка.

Крім того, відомо, прямо зараз у Шебекіному палає завод «Монокристал».

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Автор: Оксана Якушко
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    • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "“Руський Добровольчий Корпус” веде бій на околиці Шебекіно Бєлгородської області.".