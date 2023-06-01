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Бои на Белгородщине: РДК и Легион уже на окраинах Шебекино, бьют по Таволжанке

Мир 14:38   01.06.2023
Оксана Якушко
Бои на Белгородщине: РДК и Легион уже на окраинах Шебекино, бьют по Таволжанке

«Русский Добровольческий Корпус» ведет бой на окраине Шебекино Белгородской области.

«Наши передовые отряды уже ведут бои в предместьях Шебекино (Новая Таволжанка/Титовка). Слава РДК!», — сообщил «Русский Добровольческий Корпус» на своем официальном канале.

Легион «Свобода России» уточнил, что русские освободительные силы продолжают уничтожать технику противника, который прячется в поселке Новая Таволжанка.

Кроме того, известно, прямо сейчас в Шебекино пылает завод «Монокристалл».

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Автор: Оксана Якушко
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  • Категории: Мир, Происшествия; Теги: , , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 1 июня 2023 в 14:38;

    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Русский Добровольческий Корпус» ведет бой на окраине Шебекино Белгородской области.".