Бои на Белгородщине: РДК и Легион уже на окраинах Шебекино, бьют по Таволжанке
«Русский Добровольческий Корпус» ведет бой на окраине Шебекино Белгородской области.
«Наши передовые отряды уже ведут бои в предместьях Шебекино (Новая Таволжанка/Титовка). Слава РДК!», — сообщил «Русский Добровольческий Корпус» на своем официальном канале.
Легион «Свобода России» уточнил, что русские освободительные силы продолжают уничтожать технику противника, который прячется в поселке Новая Таволжанка.
Кроме того, известно, прямо сейчас в Шебекино пылает завод «Монокристалл».
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- • Дата публикации материала: 1 июня 2023 в 14:38;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Русский Добровольческий Корпус» ведет бой на окраине Шебекино Белгородской области.".