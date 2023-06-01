Бои на Белгородщине: РДК и Легион уже на окраинах Шебекино, бьют по Таволжанке

«Русский Добровольческий Корпус» ведет бой на окраине Шебекино Белгородской области.

«Наши передовые отряды уже ведут бои в предместьях Шебекино (Новая Таволжанка/Титовка). Слава РДК!», — сообщил «Русский Добровольческий Корпус» на своем официальном канале.

Легион «Свобода России» уточнил, что русские освободительные силы продолжают уничтожать технику противника, который прячется в поселке Новая Таволжанка.

Кроме того, известно, прямо сейчас в Шебекино пылает завод «Монокристалл».