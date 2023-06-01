Белгородщина: жители Шебекино бегут в Белгород, ЛСР уничтожает технику врага

Мэр Белгорода заявил, что в город прибыли 517 эвакуированных жителей приграничного Шебекино. Губернатор отрицает прорыв границы. А легион «Свобода России» тем временем постит фото и видео уничтоженной техники армии РФ.

В легионе «Свобода России» заявили об уничтожении минимум трех единиц техники армии РФ.

«- 1 камаз с БК и -1 самоходный миномет «Тюльпан», — сообщили для начала в ЛСР, приложив кадры с места событий.

Позже к списку добавился вражеский миномет — с видео его детонации.

Тем временем мэр Белгорода Демидов (беглый депутат-«регионал») заявил, что в городе приняли уже 517 беженцев из Шебекино. Людей размещают в помещениях стадиона «Белгород-Арена». Судя по всему, из приграничных районов ожидают намного больше беженцев. Демидов сообщил о готовности принять более 3000.

Белгородский губернатор Гладков заявил, что Шебекино обстреляли из «Градов».

При этом он опроверг информацию о погибших, а также о том, что удар пришелся по эвакуационному автобусу с людьми. Автобус (если он действительно существовал), был, по словам Гладкова, пустым.

«Горит здание общежития, разрушения есть и в здании администрации. В городе нет света. Вся информация уточняется», — дополнил картину Гладков.

Напомним, утро 1 июня в соседней с Харьковщиной Белгородской области РФ выдалось «недобрым» (так оценил ситуацию местный губернатор Гладков). В промежутке с 7 до 8 утра местные telegram-каналы массово начали сообщать о бое на границе Харьковской и Белгородской областей в районе Шебекино (со стороны Харьковщины — Волчанска). Позже «Русский добровольческий корпус» и легион «Свобода России» подтвердили, что вновь пересекают границу РФ. Причем бойцы ЛСР заявили, что готовятся пересечь границу, а воины РДК — что они уже в РФ и «скоро покажутся окраины Шебекино». Губернатор Гладков, впрочем, прорыв границы всячески отрицал, но подтвердил эвакуацию жителей региона — в отдаленные области РФ.