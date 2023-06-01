Live
  • Четвер 01.06.2023
    • Харків
  •   +21°С
  • USD 36.57
  • EUR 39.06
    • 🟢

Бєлгородщина: з міста Шебекіне тікають до Бєлгорода, ЛСР знищує техніку ворога

Події 11:53   01.06.2023
Оксана Горун
Бєлгородщина: з міста Шебекіне тікають до Бєлгорода, ЛСР знищує техніку ворога

Мер Бєлгорода заявив, що до міста прибули 517 евакуйованих мешканців прикордонного міста Шебекіне. Губернатор заперечує прорив кордону. А легіон “Свобода Росії” тим часом постить фото та відео знищеної техніки армії РФ.

У легіоні “Свобода Росії” заявили про знищення щонайменше трьох одиниць техніки армії РФ.

“- 1 камаз з БК і -1 самохідний міномет “Тюльпан”, – повідомили для початку в ЛСР, доклавши кадри з місця подій.

Пізніше до списку додався ворожий міномет з відео його детонації.

Тим часом мер Бєлгорода Демидов (утікач-“регіонал”) заявив, що в місті прийняли вже 517 біженців із Шебекіного. Людей розміщують у приміщеннях стадіону “Бєлгород-Арена”. Виходячи з озвученої інформації, з прикордонних районів очікують набагато більше біженців. Демидов повідомив про готовність прийняти понад 3000.

Бєлгородський губернатор Гладков заявив, що Шебекіно обстріляли із “Градів”.

Читайте також: “Ми дали їм зібратися і накрили” пакетами “Градів” – РДК про Бєлгородщину

При цьому він спростував інформацію про загиблих, а також про те, що удару зазнав евакуаційний автобус з людьми. Автобус (якщо він справді існував), був, за словами Гладкова, порожнім.

“Горить будівля гуртожитку, руйнування є і в будівлі адміністрації. У місті немає світла. Уся інформація уточнюється”, – доповнив картину Гладков.

Нагадаємо, ранок 1 червня у сусідній з Харківщиною Бєлгородської області РФ видався “недобрим” (так оцінив ситуацію місцевий губернатор Гладков). У проміжку з 7-ї до 8-ї ранку місцеві телеграм-канали масово почали повідомляти про бій на кордоні Харківської та Бєлгородської областей у районі Шебекіного (з боку Харківщини – Вовчанська). Пізніше “Російський добровольчий корпус” та легіон “Свобода Росії” підтвердили, що знову перетинають кордон РФ. Причому бійці ЛСР заявили, що готуються перетнути кордон, а воїни РДК – що вони вже у РФ і “скоро з’являться околиці Шебекіного”. Губернатор Гладков, проте, прорив кордону всіляко заперечував, але підтвердив евакуацію жителів регіону – у віддалені області РФ.

Автор: Оксана Горун
Популярно
Бій на кордоні Харківщини та Бєлгородщини: заяви РДК та ЛСР (відео)
Бій на кордоні Харківщини та Бєлгородщини: заяви РДК та ЛСР (відео)
01.06.2023
Харківські бійці 92 ОМБр та ДПСУ показали, що знищили у ворога за кілька днів
Харківські бійці 92 ОМБр та ДПСУ показали, що знищили у ворога за кілька днів
01.06.2023
Бєлгородщина: з міста Шебекіне тікають до Бєлгорода, ЛСР знищує техніку ворога
Бєлгородщина: з міста Шебекіне тікають до Бєлгорода, ЛСР знищує техніку ворога
01.06.2023
У Харкові на ТЕЦ-5 сталася трагедія: помер слюсар
У Харкові на ТЕЦ-5 сталася трагедія: помер слюсар
01.06.2023
На кордоні Харківщини та Бєлгородщини триває бій – росЗМІ (оновлено)
На кордоні Харківщини та Бєлгородщини триває бій – росЗМІ (оновлено)
01.06.2023
Робота в Харкові та області: вакансії тижня із зарплатою до 30 тисяч гривень
Робота в Харкові та області: вакансії тижня із зарплатою до 30 тисяч гривень
01.06.2023

Новини за темою:

11:30
“Я б порадив росіянам жити в страху” – Портников
11:17
“Україна має право себе захищати” – Столтенберг про атаку дронів на Москву
10:33
“Ми дали їм зібратися та “накрили” пакетами “Градів” – РДК про Бєлгородщину
09:51
Армія РФ вбила на Харківщині 76 дітей, ще 223 дістали поранення – прокуратура
09:33
“Шебекіне до 24 лютого 2022 року обстрілювали? А що змінилося?” – Береза

  • Категорії: Події, Світ; Теги: , , , , , ;

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини до нашого боту.

    • Ви читали новину: «Бєлгородщина: з міста Шебекіне тікають до Бєлгорода, ЛСР знищує техніку ворога»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

    • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
    • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
    • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
    • • Дата публікації матеріалу: 1 Червня 2023 в 11:53;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Мер Бєлгорода заявив, що до міста прибули 517 евакуйованих мешканців прикордонного міста Шебекіне. Губернатор заперечує прорив кордону. А легіон “Свобода Росії” тим часом постить фото та відео знищеної техніки армії РФ".