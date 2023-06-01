Бєлгородщина: з міста Шебекіне тікають до Бєлгорода, ЛСР знищує техніку ворога

Мер Бєлгорода заявив, що до міста прибули 517 евакуйованих мешканців прикордонного міста Шебекіне. Губернатор заперечує прорив кордону. А легіон “Свобода Росії” тим часом постить фото та відео знищеної техніки армії РФ.

У легіоні “Свобода Росії” заявили про знищення щонайменше трьох одиниць техніки армії РФ.

“- 1 камаз з БК і -1 самохідний міномет “Тюльпан”, – повідомили для початку в ЛСР, доклавши кадри з місця подій.

Пізніше до списку додався ворожий міномет з відео його детонації.

Тим часом мер Бєлгорода Демидов (утікач-“регіонал”) заявив, що в місті прийняли вже 517 біженців із Шебекіного. Людей розміщують у приміщеннях стадіону “Бєлгород-Арена”. Виходячи з озвученої інформації, з прикордонних районів очікують набагато більше біженців. Демидов повідомив про готовність прийняти понад 3000.

Бєлгородський губернатор Гладков заявив, що Шебекіно обстріляли із “Градів”.

При цьому він спростував інформацію про загиблих, а також про те, що удару зазнав евакуаційний автобус з людьми. Автобус (якщо він справді існував), був, за словами Гладкова, порожнім.

“Горить будівля гуртожитку, руйнування є і в будівлі адміністрації. У місті немає світла. Уся інформація уточнюється”, – доповнив картину Гладков.

Нагадаємо, ранок 1 червня у сусідній з Харківщиною Бєлгородської області РФ видався “недобрим” (так оцінив ситуацію місцевий губернатор Гладков). У проміжку з 7-ї до 8-ї ранку місцеві телеграм-канали масово почали повідомляти про бій на кордоні Харківської та Бєлгородської областей у районі Шебекіного (з боку Харківщини – Вовчанська). Пізніше “Російський добровольчий корпус” та легіон “Свобода Росії” підтвердили, що знову перетинають кордон РФ. Причому бійці ЛСР заявили, що готуються перетнути кордон, а воїни РДК – що вони вже у РФ і “скоро з’являться околиці Шебекіного”. Губернатор Гладков, проте, прорив кордону всіляко заперечував, але підтвердив евакуацію жителів регіону – у віддалені області РФ.