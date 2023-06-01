“Недобрий ранок” – бєлгородський губернатор Гладков про події біля кордону

Бєлгородський губернатор Гладков прокоментував ситуацію на кордоні Харківщини та Бєлгородської області в районі Шебекіного.

“Недобрий ранок видався у Бєлгородській області”, – констатував Гладков у заяві у своєму телеграмі.

Він заявив про “безперервний обстріл” у Шебекінському окрузі та сім поранених, і традиційно спробував звинуватити в цьому ЗСУ.

При цьому Гладков, який у момент прориву РДК та ЛСР у районі Грайворона підтверджував події, цього разу “пішов у відмову”. Губернатор заявив, що “противника на території Бєлгородської області не було і немає”.

Зазначимо, що раніше бійці “Російського добровольчого корпусу” повідомили, що вони вже ведуть бої на території РФ і “зовсім скоро з’являться околиці Шебекіного”.

Попри заперечення бєлгородського губернатора, у прикордонній області РФ проводять евакуацію населення. Гладков повідомив про від’їзд 800 осіб – переважно сімей з дітьми – до Пензи, Калуги та Ярославля.