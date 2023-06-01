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«Недоброе утро» — белгородский губернатор Гладков о событиях у границы

Мир 09:15   01.06.2023
Оксана Горун
«Недоброе утро» — белгородский губернатор Гладков о событиях у границы

Белгородский губернатор Гладков прокомментировал ситуацию на границе Харьковщины и Белгородской области в районе Шебекино.

«Недоброе утро выдалось в Белгородской области», — констатировал Гладков в заявлении в своем telegram.

Он заявил о «непрекращающемся обстреле» в Шебекинском округе и семи раненых, и традиционно попытался обвинить в происходящем ВСУ.

При этом Гладков, который в момент прорыва РДК и ЛСР в районе Грайворона подтверждал события, на сей раз «пошел в отказ». Губернатор заявил, что «противника на территории Белгородской области не было и нет».

Отметим, что ранее бойцы «Русского добровольческого корпуса» сообщили, что они уже ведут бои на территории РФ и «совсем скоро покажутся окраины Шебекино».

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Несмотря на отрицание белгородского губернатора, на территории приграничной области РФ проводят эвакуацию населения. Гладков сообщил об отъезде 800 человек — в основном семей с детьми — в Пензу, Калугу и Ярославль.

Автор: Оксана Горун
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  • Категории: Мир, Происшествия; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 1 июня 2023 в 09:15;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Белгородский губернатор Гладков прокомментировал ситуацию на границе Харьковщины и Белгородской области в районе Шебекино".