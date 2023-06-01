«Недоброе утро» — белгородский губернатор Гладков о событиях у границы
Белгородский губернатор Гладков прокомментировал ситуацию на границе Харьковщины и Белгородской области в районе Шебекино.
«Недоброе утро выдалось в Белгородской области», — констатировал Гладков в заявлении в своем telegram.
Он заявил о «непрекращающемся обстреле» в Шебекинском округе и семи раненых, и традиционно попытался обвинить в происходящем ВСУ.
При этом Гладков, который в момент прорыва РДК и ЛСР в районе Грайворона подтверждал события, на сей раз «пошел в отказ». Губернатор заявил, что «противника на территории Белгородской области не было и нет».
Отметим, что ранее бойцы «Русского добровольческого корпуса» сообщили, что они уже ведут бои на территории РФ и «совсем скоро покажутся окраины Шебекино».
Читайте также: На границе Харьковщины и Белгородщины идет бой — росСМИ
Несмотря на отрицание белгородского губернатора, на территории приграничной области РФ проводят эвакуацию населения. Гладков сообщил об отъезде 800 человек — в основном семей с детьми — в Пензу, Калугу и Ярославль.
Новости по теме:
Вы читали новость: ««Недоброе утро» — белгородский губернатор Гладков о событиях у границы»; из категории Мир на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
- • Дата публикации материала: 1 июня 2023 в 09:15;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Белгородский губернатор Гладков прокомментировал ситуацию на границе Харьковщины и Белгородской области в районе Шебекино".