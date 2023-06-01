Live
  • Четвер 01.06.2023
    • Харків
  •   +19°С
  • USD 36.57
  • EUR 39.06
    • 🔴

“Ми дали їм зібратися та “накрили” пакетами “Градів” – РДК про Бєлгородщину

10:33   01.06.2023
Оксана Горун
“Ми дали їм зібратися та “накрили” пакетами “Градів” – РДК про Бєлгородщину

Бійці “Російського добровольчого корпусу” заявили про знищення за допомогою “Градів” групи російських силовиків у Шебекіному.

“По МВС Шебекіно оголошено план “Крепость”. “Доблесні” захисники путінської зграї, згідно з протоколом, зібралися в будівлі управління. Ми дали їм зібратися і “накрили” пакетами “Градів”. Результат уже відомий, навіть у Z-ЗМІ. Дякуємо місцевому. населенню за важливу своєчасну інформацію!” повідомили у телеграм-каналі РДК.

Раніше низка бєлгородських пабліків дійсно публікувала фото зруйнованої та палаючої будівлі, повідомляючи, що в ній розміщується МВС Шебекіного.

Читайте також:  Бій на кордоні Харківщини та Бєлгородщини: заява РДК та ЛСР (відео)

Автор: Оксана Горун
Популярно
На Харківщині викрили «головного фінансиста» окупантів: подробиці
На Харківщині викрили «головного фінансиста» окупантів: подробиці
01.06.2023
Деколонізація: на Харківщині серп та молот на будівлі перетворили на Місяць
Деколонізація: на Харківщині серп та молот на будівлі перетворили на Місяць
01.06.2023
Бій на кордоні Харківщини та Бєлгородщини: заяви РДК та ЛСР (відео)
Бій на кордоні Харківщини та Бєлгородщини: заяви РДК та ЛСР (відео)
01.06.2023
На Харківщині на годину перекриють трасу Київ-Харків-Довжанський
На Харківщині на годину перекриють трасу Київ-Харків-Довжанський
01.06.2023
“Ми дали їм зібратися та “накрили” пакетами “Градів” – РДК про Бєлгородщину
“Ми дали їм зібратися та “накрили” пакетами “Градів” – РДК про Бєлгородщину
01.06.2023
На кордоні Харківщини та Бєлгородщини триває бій – росЗМІ (оновлено)
На кордоні Харківщини та Бєлгородщини триває бій – росЗМІ (оновлено)
01.06.2023

Новини за темою:

09:33
“Шебекіне до 24 лютого 2022 року обстрілювали? А що змінилося?” – Береза
09:15
“Недобрий ранок” – бєлгородський губернатор Гладков про події біля кордону
08:26
Бій на кордоні Харківщини та Бєлгородщини: заяви РДК та ЛСР (відео)
08:07
На кордоні Харківщини та Бєлгородщини триває бій – росЗМІ (оновлено)
10:11
Бєлгородський губернатор заявив, що Харків треба приєднати до його області

  • Категорії: Без категорії; Теги: , , , ;

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини до нашого боту.

    • Ви читали новину: «“Ми дали їм зібратися та “накрили” пакетами “Градів” – РДК про Бєлгородщину»; з категорії на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

    • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
    • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
    • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
    • • Дата публікації матеріалу: 1 Червня 2023 в 10:33;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Бійці “Російського добровольчого корпусу” заявили про знищення за допомогою “Градів” групи російських силовиків у Шебекіному".