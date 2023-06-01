“Ми дали їм зібратися та “накрили” пакетами “Градів” – РДК про Бєлгородщину

Бійці “Російського добровольчого корпусу” заявили про знищення за допомогою “Градів” групи російських силовиків у Шебекіному.

“По МВС Шебекіно оголошено план “Крепость”. “Доблесні” захисники путінської зграї, згідно з протоколом, зібралися в будівлі управління. Ми дали їм зібратися і “накрили” пакетами “Градів”. Результат уже відомий, навіть у Z-ЗМІ. Дякуємо місцевому. населенню за важливу своєчасну інформацію!” – повідомили у телеграм-каналі РДК.

Раніше низка бєлгородських пабліків дійсно публікувала фото зруйнованої та палаючої будівлі, повідомляючи, що в ній розміщується МВС Шебекіного.