“Ми дали їм зібратися та “накрили” пакетами “Градів” – РДК про Бєлгородщину
Бійці “Російського добровольчого корпусу” заявили про знищення за допомогою “Градів” групи російських силовиків у Шебекіному.
“По МВС Шебекіно оголошено план “Крепость”. “Доблесні” захисники путінської зграї, згідно з протоколом, зібралися в будівлі управління. Ми дали їм зібратися і “накрили” пакетами “Градів”. Результат уже відомий, навіть у Z-ЗМІ. Дякуємо місцевому. населенню за важливу своєчасну інформацію!” – повідомили у телеграм-каналі РДК.
Раніше низка бєлгородських пабліків дійсно публікувала фото зруйнованої та палаючої будівлі, повідомляючи, що в ній розміщується МВС Шебекіного.
Читайте також: Бій на кордоні Харківщини та Бєлгородщини: заява РДК та ЛСР (відео)
Новини за темою:
Ви читали новину: «“Ми дали їм зібратися та “накрили” пакетами “Градів” – РДК про Бєлгородщину»; з категорії на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
- • Дата публікації матеріалу: 1 Червня 2023 в 10:33;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Бійці “Російського добровольчого корпусу” заявили про знищення за допомогою “Градів” групи російських силовиків у Шебекіному".