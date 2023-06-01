«Мы дали им собраться и «накрыли» пакетами «Градов» — РДК о Белгородщине

Бойцы «Русского добровольческого корпуса» заявили об уничтожении с помощью «Градов» группы российских силовиков в Шебекино.

«По МВД Шебекино объявлен план «Крепость». «Доблестные» защитники путинской шайки, следуя протоколу, собрались в здании управления. Мы дали им собраться и «накрыли» пакетами «Градов». Результат уже известен, даже в Z-СМИ. Благодарим местное население за важную своевременную информацию!» — сообщили в telegram-канале РДК.

Ранее ряд белгородских пабликов действительно публиковал фото разрушенного и горящего здания, сообщая, что в нем размещается МВД Шебекино.