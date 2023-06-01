«Мы дали им собраться и «накрыли» пакетами «Градов» — РДК о Белгородщине
Фото: соцсети
Бойцы «Русского добровольческого корпуса» заявили об уничтожении с помощью «Градов» группы российских силовиков в Шебекино.
«По МВД Шебекино объявлен план «Крепость». «Доблестные» защитники путинской шайки, следуя протоколу, собрались в здании управления. Мы дали им собраться и «накрыли» пакетами «Градов». Результат уже известен, даже в Z-СМИ. Благодарим местное население за важную своевременную информацию!» — сообщили в telegram-канале РДК.
Ранее ряд белгородских пабликов действительно публиковал фото разрушенного и горящего здания, сообщая, что в нем размещается МВД Шебекино.
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- • Дата публикации материала: 1 июня 2023 в 10:33;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Бойцы «Русского добровольческого корпуса» заявили об уничтожении с помощью «Градов» группы российских силовиков в Шебекино".