Live
  • Четверг 01.06.2023
    • Харьков
  •   +19°С
  • USD 36.57
  • EUR 39.06
    • 🔴

«Мы дали им собраться и «накрыли» пакетами «Градов» — РДК о Белгородщине

10:33   01.06.2023
Оксана Горун
«Мы дали им собраться и «накрыли» пакетами «Градов» — РДК о Белгородщине Фото: соцсети

Бойцы «Русского добровольческого корпуса» заявили об уничтожении с помощью «Градов» группы российских силовиков в Шебекино.

«По МВД Шебекино объявлен план «Крепость». «Доблестные» защитники путинской шайки, следуя протоколу, собрались в здании управления. Мы дали им собраться и «накрыли» пакетами «Градов». Результат уже известен, даже в Z-СМИ. Благодарим местное население за важную своевременную информацию!» — сообщили в telegram-канале РДК.

Ранее ряд белгородских пабликов действительно публиковал фото разрушенного и горящего здания, сообщая, что в нем размещается МВД Шебекино.

Читайте также: Бой на границе Харьковщины и Белгородщины: заявление РДК и ЛСР (видео)

Автор: Оксана Горун
Популярно
На границе Харьковщины и Белгородщины идет бой — росСМИ (обновлено)
На границе Харьковщины и Белгородщины идет бой — росСМИ (обновлено)
01.06.2023
«Недоброе утро» — белгородский губернатор Гладков о событиях у границы
«Недоброе утро» — белгородский губернатор Гладков о событиях у границы
01.06.2023
Бой на границе Харьковщины и Белгородщины: заявление РДК и ЛСР (видео)
Бой на границе Харьковщины и Белгородщины: заявление РДК и ЛСР (видео)
01.06.2023
«Мы дали им собраться и «накрыли» пакетами «Градов» — РДК о Белгородщине
«Мы дали им собраться и «накрыли» пакетами «Градов» — РДК о Белгородщине
01.06.2023
«Эти слова мы игнорируем» – Синегубов про заявление главы Белгородщины
«Эти слова мы игнорируем» – Синегубов про заявление главы Белгородщины
31.05.2023
Ночная атака «Искандерами», авиаудары и обстрелы Харьковщины: данные Генштаба
Ночная атака «Искандерами», авиаудары и обстрелы Харьковщины: данные Генштаба
01.06.2023

Новости по теме:

09:33
«Шебекино до 24 февраля 2022 года обстреливали? А что изменилось?» — Береза
09:15
«Недоброе утро» — белгородский губернатор Гладков о событиях у границы
08:26
Бой на границе Харьковщины и Белгородщины: заявление РДК и ЛСР (видео)
08:07
На границе Харьковщины и Белгородщины идет бой — росСМИ (обновлено)
10:11
Белгородский губернатор заявил, что Харьков нужно присоединить к его области

  • Категории: Без рубрики; Теги: , , , , ;

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости в нашего бота.

    • Вы читали новость: ««Мы дали им собраться и «накрыли» пакетами «Градов» — РДК о Белгородщине»; из категории на сайте Медиа-группы «Объектив»

    • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
    • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
    • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
    • • Дата публикации материала: 1 июня 2023 в 10:33;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Бойцы «Русского добровольческого корпуса» заявили об уничтожении с помощью «Градов» группы российских силовиков в Шебекино".