Синегубов о боях на Белгородщине: «Мы это только приветствуем»

Начальник ХОВА Олег Синегубов в эфире нацмарафона прокомментировал события в соседней Белгородской области РФ. Там с самого утра подразделения «Русского добровольческого корпуса» и легиона «Свобода России» освобождают Шебекино.

«Если на их непосредственно территориях вспыхивают такие местные восстания, то конечно, что мы только это приветствуем. Потому что, чем дальше будут стоять российские войска от наших границ. Это может обеспечить безопасность наших жителей», — сказал Синегубов.

Он также отметил, что приграничный Волчанск, который находится как раз рядом с российским Шебекино, под обстрелами практически каждый день. Но сегодня, 1 июня, обстрелов Волчанска еще не фиксировали.

«Это украинская территория, там спокойно. Сегодня мы обстрелы не фиксировали. Но это практически ничего не значит, потому что они фиксируются каждый день», — отметил начальник ХОВА.