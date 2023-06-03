Синегубов сообщил подробности утреннего обстрела Золочевщины, где погиб житель
Сегодня в 4:30 утра враг из минометов обстрелял село Ивашки Богодуховского района. Погиб мужчина 67 лет.
«В селе поврежден двухэтажный многоквартирный и частный дома. Также поврежден объект гражданской промышленности», — отметил в Telegram глава ХОВА Олег Синегубов.
Также за прошедшие сутки в селе Лиман Чугуевского района повреждены 2 частных дома, произошел пожар. В селе Александровка Богодуховского района также в результате обстрелов оккупантов разрушен дом.
«В результате танковых обстрелов поселка Двуречная Купянского района ранения получили мужчина и женщина 70 и 73 лет», — добавил глава ХОВА.
В результате очередного удара по поселку Ковшаровка Купянского района поврежден жилой дом. 2 человека погибли – 61-летний мужчина и женщина 45 лет. Кроме того, получили ранения 3 пожилых женщины и 3-летний мальчик, рассказал Синегубов.
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- • Дата публикации материала: 3 июня 2023 в 09:01;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Сегодня в 4:30 утра враг из минометов обстрелял село Ивашки Богодуховского района. Погиб мужчина 67 лет.".