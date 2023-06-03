Синегубов сообщил подробности утреннего обстрела Золочевщины, где погиб житель

Сегодня в 4:30 утра враг из минометов обстрелял село Ивашки Богодуховского района. Погиб мужчина 67 лет.

«В селе поврежден двухэтажный многоквартирный и частный дома. Также поврежден объект гражданской промышленности», — отметил в Telegram глава ХОВА Олег Синегубов.

Также за прошедшие сутки в селе Лиман Чугуевского района повреждены 2 частных дома, произошел пожар. В селе Александровка Богодуховского района также в результате обстрелов оккупантов разрушен дом.

«В результате танковых обстрелов поселка Двуречная Купянского района ранения получили мужчина и женщина 70 и 73 лет», — добавил глава ХОВА.

В результате очередного удара по поселку Ковшаровка Купянского района поврежден жилой дом. 2 человека погибли – 61-летний мужчина и женщина 45 лет. Кроме того, получили ранения 3 пожилых женщины и 3-летний мальчик, рассказал Синегубов.