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Синєгубов повідомив подробиці ранкового обстрілу Золочівщини, де є загиблий

Суспільство 09:01   03.06.2023
Вікторія Яковенко
Синєгубов повідомив подробиці ранкового обстрілу Золочівщини, де є загиблий Фото: Олег Синєгубов

Сьогодні о 4:30 ранку ворог з мінометів обстріляв село Івашки Богодухівського району. Загинув чоловік 67 років.

«У селі пошкоджено двоповерховий багатоквартирний та приватний будинки. Також пошкоджено об’єкт цивільної промисловості», – зазначив у Telegram голова ХОВА Олег Синєгубов.

Також протягом минулої доби у селі Лиман Чугуївського району пошкоджено 2 приватні будинки, сталася пожежа. У селі Олександрівка Богодухівського району також внаслідок обстрілів окупантів зруйновано будинок.

«Внаслідок танкового обстрілу селища Дворічна Куп’янського району поранення зазнали чоловік і жінка 70 та 73 років», – додав голова ХОВА.

Внаслідок чергового удару по селищу Ківшарівка Куп’янського району пошкоджено житловий будинок. 2 людей загинули – 61-річний чоловік та жінка 45 років. Крім того, отримали поранення 3 літні жінки та 3-річний хлопчик, розповів Синєгубов.

Читайте також: Зранку в суботу армія РФ обстрілювала Золочівщину півтори години: є загиблий

Автор: Вікторія Яковенко
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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , ;

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    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Сьогодні о 4:30 ранку ворог з мінометів обстріляв село Івашки Богодухівського району. Загинув чоловік 67 років.".