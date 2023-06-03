Синєгубов повідомив подробиці ранкового обстрілу Золочівщини, де є загиблий
Сьогодні о 4:30 ранку ворог з мінометів обстріляв село Івашки Богодухівського району. Загинув чоловік 67 років.
«У селі пошкоджено двоповерховий багатоквартирний та приватний будинки. Також пошкоджено об’єкт цивільної промисловості», – зазначив у Telegram голова ХОВА Олег Синєгубов.
Також протягом минулої доби у селі Лиман Чугуївського району пошкоджено 2 приватні будинки, сталася пожежа. У селі Олександрівка Богодухівського району також внаслідок обстрілів окупантів зруйновано будинок.
«Внаслідок танкового обстрілу селища Дворічна Куп’янського району поранення зазнали чоловік і жінка 70 та 73 років», – додав голова ХОВА.
Внаслідок чергового удару по селищу Ківшарівка Куп’янського району пошкоджено житловий будинок. 2 людей загинули – 61-річний чоловік та жінка 45 років. Крім того, отримали поранення 3 літні жінки та 3-річний хлопчик, розповів Синєгубов.
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- • Дата публікації матеріалу: 3 Червня 2023 в 09:01;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Сьогодні о 4:30 ранку ворог з мінометів обстріляв село Івашки Богодухівського району. Загинув чоловік 67 років.".