Ківшарівку, де двоє загиблих, обстріляли з артилерії – прокуратура (фото)

2 червня близько 18:45 російські військові обстріляли селище Ківшарівка Куп’янського району Харківської області. За попередніми даними, з артилерії.

Про це повідомляють у Харківській облпрокуратурі.

“Загинули чоловік і жінка. Отримали поранення три мирні мешканки та 3-річний хлопчик”, – нагадують у відомстві.

Розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ст. 438 КК України).



Фото: Харківська облпрокуратура

Раніше голова ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що 2 червня ворог ударив по Ківшарівці двома керованими авіаційними бомбами.