Ківшарівку, де двоє загиблих, обстріляли з артилерії – прокуратура (фото)
2 червня близько 18:45 російські військові обстріляли селище Ківшарівка Куп’янського району Харківської області. За попередніми даними, з артилерії.
Про це повідомляють у Харківській облпрокуратурі.
“Загинули чоловік і жінка. Отримали поранення три мирні мешканки та 3-річний хлопчик”, – нагадують у відомстві.
Розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ст. 438 КК України).
Фото: Харківська облпрокуратура
Раніше голова ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що 2 червня ворог ударив по Ківшарівці двома керованими авіаційними бомбами.
Читайте також: Селище Дворічна на Харківщині ввечері обстріляли з танка: двоє поранених
Новини за темою:
Ви читали новину: «Ківшарівку, де двоє загиблих, обстріляли з артилерії – прокуратура (фото)»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
- • Дата публікації матеріалу: 2 Червня 2023 в 20:42;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "2 червня близько 18:45 російські військові обстріляли селище Ківшарівка Куп’янського району Харківської області. За попередніми даними, з артилерії.".