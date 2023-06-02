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По Ківшарівці знову вдарили авіабомбами: 2 загиблих, серед поранених – дитина

Події 19:05   02.06.2023
Олена Нагорна
По Ківшарівці знову вдарили авіабомбами: 2 загиблих, серед поранених – дитина

Двоє людей – чоловік похилого віку і жінка – загинули внаслідок ворожого удару двома керованими авіаційними бомбами по селищу Ківшарівка Куп’янського району Харківської області, повідомляє начальник ХОВА Олег Синєгубов.

За його інформацією, ще три жінки та трирічний хлопчик отримали поранення. Також пошкоджено житловий будинок.

“Наразі на місці працюють екстрені служби. Інформація уточнюється”, – повідомляє начальник ХОВА.

Нагадаємо, внаслідок удару авіабомбою ФАБ-250 по Ківшарівці близько 10:30 29 травня постраждали семеро людей: 45-річна жінка, дві жінки по 73 роки, троє чоловіків віком 64, 60 і 32 років та 15-річний хлопчик.

За даними облпрокуратури, близько 15-ї години 30 травня російські військові повторно вдарили по Ківшарівці ФАБ-250. Було пошкоджено багатоповерхівку, постраждалих немає. Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що було дві авіабомби.

Читайте також: Влада Куп’янщини показала руйнування в Ківшарівці після авіаударів (фото)

Автор: Олена Нагорна
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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 2 Червня 2023 в 19:05;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Двоє людей – чоловік похилого віку і жінка – загинули внаслідок ворожого удару двома керованими авіаційними бомбами по селищу Ківшарівка Куп’янського району Харківської області, повідомляє начальник ХОВА Олег Синєгубов.".