По Ковшаровке вновь ударили авиабомбами: 2 погибших, ранен ребенок — Синегубов

Два человека — пожилой мужчина и женщина — погибли в результате вражеского удара двумя управляемыми авиационными бомбами по поселку Ковшаровка Купянского района Харьковской области, сообщает начальник ХОВА Олег Синегубов.

По его информации, еще три женщины и трехлетний мальчик получили ранения. Также поврежден жилой дом.

«Сейчас на месте работают экстренные службы. Информация уточняется», — сообщает начальник ХОВА.

Напомним, вследствие удара авиабомбой ФАБ-250 по Ковшаровке около 10:30 29 мая пострадали семь человек: 45-летняя женщина, две женщины по 73 года, трое мужчин в возрасте 64, 60 и 32 лет и 15-летний мальчик.

По данным облпрокуратуры, около 15-ти часов 30 мая российские военные повторно ударили по Ковшаровке ФАБ-250. Была повреждена многоэтажка, пострадавших нет. Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что было две авиабомбы.