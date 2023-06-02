По Ковшаровке вновь ударили авиабомбами: 2 погибших, ранен ребенок — Синегубов
Два человека — пожилой мужчина и женщина — погибли в результате вражеского удара двумя управляемыми авиационными бомбами по поселку Ковшаровка Купянского района Харьковской области, сообщает начальник ХОВА Олег Синегубов.
По его информации, еще три женщины и трехлетний мальчик получили ранения. Также поврежден жилой дом.
«Сейчас на месте работают экстренные службы. Информация уточняется», — сообщает начальник ХОВА.
Напомним, вследствие удара авиабомбой ФАБ-250 по Ковшаровке около 10:30 29 мая пострадали семь человек: 45-летняя женщина, две женщины по 73 года, трое мужчин в возрасте 64, 60 и 32 лет и 15-летний мальчик.
По данным облпрокуратуры, около 15-ти часов 30 мая российские военные повторно ударили по Ковшаровке ФАБ-250. Была повреждена многоэтажка, пострадавших нет. Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что было две авиабомбы.
Читайте также: Власти Купянщины показали разрушения в Ковшаровке после авиаударов (фото)
Новости по теме:
Вы читали новость: «По Ковшаровке вновь ударили авиабомбами: 2 погибших, ранен ребенок — Синегубов»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
- • Дата публикации материала: 2 июня 2023 в 19:05;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Два человека — пожилой мужчина и женщина — погибли в результате вражеского удара двумя управляемыми авиационными бомбами по поселку Ковшаровка Купянского района Харьковской области, сообщает начальник ХОВА Олег Синегубов.".