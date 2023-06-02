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Ковшаровку, где двое погибших, обстреляли из артиллерии — прокуратура (фото)

Происшествия 20:42   02.06.2023
Елена Нагорная
Ковшаровку, где двое погибших, обстреляли из артиллерии — прокуратура (фото)

2 июня около 18:45 российские военные обстреляли поселок Ковшаровка Купянского района Харьковской области. По предварительным данным, из артиллерии.

Об этом сообщают в Харьковской облпрокуратуре.

«Погибли мужчина и женщина. Получили ранения три мирные жительницы и 3-летний мальчик», — напоминают в ведомстве.

Начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ст. 438 УК Украины).


Фото: Харьковская облпрокуратура

Ранее глава ХОВА Олег Синегубов сообщил, что 2 июня враг ударил по Ковшаровке двумя управляемыми авиационными бомбами.

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Автор: Елена Нагорная
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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 2 июня 2023 в 20:42;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "2 июня около 18:45 российские военные обстреляли поселок Ковшаровка Купянского района Харьковской области. По предварительным данным, из артиллерии.".