Ковшаровку, где двое погибших, обстреляли из артиллерии — прокуратура (фото)
2 июня около 18:45 российские военные обстреляли поселок Ковшаровка Купянского района Харьковской области. По предварительным данным, из артиллерии.
Об этом сообщают в Харьковской облпрокуратуре.
«Погибли мужчина и женщина. Получили ранения три мирные жительницы и 3-летний мальчик», — напоминают в ведомстве.
Начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ст. 438 УК Украины).
Фото: Харьковская облпрокуратура
Ранее глава ХОВА Олег Синегубов сообщил, что 2 июня враг ударил по Ковшаровке двумя управляемыми авиационными бомбами.
Читайте также: Поселок Двуречная на Харьковщине вечером обстреляли из танка: двое раненых
Новости по теме:
Вы читали новость: «Ковшаровку, где двое погибших, обстреляли из артиллерии — прокуратура (фото)»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
- • Дата публикации материала: 2 июня 2023 в 20:42;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "2 июня около 18:45 российские военные обстреляли поселок Ковшаровка Купянского района Харьковской области. По предварительным данным, из артиллерии.".