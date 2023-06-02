Селище Дворічна на Харківщині ввечері обстріляли з танка: двоє поранених
О 19:10 2 червня окупанти обстріляли прифронтове селище Дворічна Куп’янського району Харківської області. Попередньо, з танка.
Внаслідок обстрілу отримали поранення 63-річна жінка та 70-річний чоловік, повідомляють у Харківській облпрокуратурі.
Розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ст. 438 КК України).
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Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "О 19:10 2 червня окупанти обстріляли прифронтове селище Дворічна Куп’янського району Харківської області. Попередньо, з танка.".