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Селище Дворічна на Харківщині ввечері обстріляли з танка: двоє поранених

Події 20:29   02.06.2023
Олена Нагорна
Селище Дворічна на Харківщині ввечері обстріляли з танка: двоє поранених

О 19:10 2 червня окупанти обстріляли прифронтове селище Дворічна Куп’янського району Харківської області. Попередньо, з танка.

Внаслідок обстрілу отримали поранення 63-річна жінка та 70-річний чоловік, повідомляють у Харківській облпрокуратурі.

Розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ст. 438 КК України).

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Автор: Олена Нагорна
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    • • Дата публікації матеріалу: 2 Червня 2023 в 20:29;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "О 19:10 2 червня окупанти обстріляли прифронтове селище Дворічна Куп’янського району Харківської області. Попередньо, з танка.".