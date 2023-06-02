Поселок Двуречная на Харьковщине вечером обстреляли из танка: двое раненых

В 19:10 2 июня оккупанты обстреляли прифронтовой поселок Двуречная Купянского района Харьковской области. Предварительно, из танка.

В результате обстрела получили ранения 63-летняя женщина и 70-летний мужчина, сообщают в Харьковской облпрокуратуре.

Начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ст. 438 УК Украины).