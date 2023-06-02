Поселок Двуречная на Харьковщине вечером обстреляли из танка: двое раненых
В 19:10 2 июня оккупанты обстреляли прифронтовой поселок Двуречная Купянского района Харьковской области. Предварительно, из танка.
В результате обстрела получили ранения 63-летняя женщина и 70-летний мужчина, сообщают в Харьковской облпрокуратуре.
Начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ст. 438 УК Украины).
Читайте также: По Ковшаровке вновь ударили авиабомбами: 2 погибших, ранен ребенок — Синегубов
Новости по теме:
Вы читали новость: «Поселок Двуречная на Харьковщине вечером обстреляли из танка: двое раненых»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
- • Дата публикации материала: 2 июня 2023 в 20:29;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В 19:10 2 июня оккупанты обстреляли прифронтовой поселок Двуречная Купянского района Харьковской области. Предварительно, из танка.".