Зранку в суботу армія РФ обстрілювала Золочівщину півтори години: є загиблий

Зранку 3 червня в наслідок ворожого мінометного обстрілу села Івашки на Харківщині загинув чоловік 1956 року народження.

Про це повідомляє видання «Зоря» з посиланням на начальника Золочівської селищної військової адміністрації Віктора Коваленка.

«Обстріл тривав півтори години. Як наслідок пошкоджено двоповерховий багатоквартирний будинок, приватний будинок і сарай. Значно пошкоджено ферму та господарські споруди місцевого підприємства», – йдеться у повідомленні.