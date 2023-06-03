Зранку в суботу армія РФ обстрілювала Золочівщину півтори години: є загиблий
Фото: “Зоря”
Зранку 3 червня в наслідок ворожого мінометного обстрілу села Івашки на Харківщині загинув чоловік 1956 року народження.
Про це повідомляє видання «Зоря» з посиланням на начальника Золочівської селищної військової адміністрації Віктора Коваленка.
«Обстріл тривав півтори години. Як наслідок пошкоджено двоповерховий багатоквартирний будинок, приватний будинок і сарай. Значно пошкоджено ферму та господарські споруди місцевого підприємства», – йдеться у повідомленні.
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- • Дата публікації матеріалу: 3 Червня 2023 в 08:22;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Зранку 3 червня в наслідок ворожого мінометного обстрілу села Івашки на Харківщині загинув чоловік 1956 року народження.".