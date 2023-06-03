Утром в субботу армия РФ обстреливала Золочевщину полтора часа: есть погибший

Утром 3 июня в результате вражеских минометных обстрелов села Ивашки на Харьковщине погиб мужчина 1956 года рождения.

Об этом сообщает издание «Заря» со ссылкой на начальника Золочевской поселковой военной администрации Виктора Коваленко.

«Обстрел длился полтора часа. В результате повреждены двухэтажный многоквартирный дом, частный дом и сарай. Значительно повреждены ферма и хозяйственные постройки местного предприятия», — говорится в сообщении.