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Под Харьковом гремят взрывы: наблюдатели сообщают о пусках вражеских ракет

Происшествия 22:24   04.06.2023
Елена Нагорная
Под Харьковом гремят взрывы: наблюдатели сообщают о пусках вражеских ракет Фото: Вадим Беликов

В Харьковской области после объявления воздушной тревоги в 22:13 прогремели пять взрывов.

Их, в частности, было хорошо слышно в Чугуевском районе. Наблюдатели сообщили о вылете по меньшей мере шести ракет. Предварительно, одна не долетела до цели.

В ГУ Нацполиции в Харьковской области подтвердили вражеский обстрел и призвали находиться в укрытиях.

«О попаданиях вражеских снарядов, разрушениях, раненых сообщайте на спецлинию 102. Берегите себя», — пишут правоохранители.

РФ нанесла удары по Чугуеву, информации о последствиях атаки на эту минуту нет, сообщил «Суспільне Харків» начальник Чугуевской РВА Сергей Лободенко.

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Автор: Елена Нагорная
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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 4 июня 2023 в 22:24;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харьковской области после объявления воздушной тревоги в 22:13 прогремели пять взрывов.".