Под Харьковом гремят взрывы: наблюдатели сообщают о пусках вражеских ракет

В Харьковской области после объявления воздушной тревоги в 22:13 прогремели пять взрывов.

Их, в частности, было хорошо слышно в Чугуевском районе. Наблюдатели сообщили о вылете по меньшей мере шести ракет. Предварительно, одна не долетела до цели.

В ГУ Нацполиции в Харьковской области подтвердили вражеский обстрел и призвали находиться в укрытиях.

«О попаданиях вражеских снарядов, разрушениях, раненых сообщайте на спецлинию 102. Берегите себя», — пишут правоохранители.

РФ нанесла удары по Чугуеву, информации о последствиях атаки на эту минуту нет, сообщил «Суспільне Харків» начальник Чугуевской РВА Сергей Лободенко.