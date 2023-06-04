Под Харьковом гремят взрывы: наблюдатели сообщают о пусках вражеских ракет
Фото: Вадим Беликов
В Харьковской области после объявления воздушной тревоги в 22:13 прогремели пять взрывов.
Их, в частности, было хорошо слышно в Чугуевском районе. Наблюдатели сообщили о вылете по меньшей мере шести ракет. Предварительно, одна не долетела до цели.
В ГУ Нацполиции в Харьковской области подтвердили вражеский обстрел и призвали находиться в укрытиях.
«О попаданиях вражеских снарядов, разрушениях, раненых сообщайте на спецлинию 102. Берегите себя», — пишут правоохранители.
РФ нанесла удары по Чугуеву, информации о последствиях атаки на эту минуту нет, сообщил «Суспільне Харків» начальник Чугуевской РВА Сергей Лободенко.
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- • Дата публикации материала: 4 июня 2023 в 22:24;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харьковской области после объявления воздушной тревоги в 22:13 прогремели пять взрывов.".