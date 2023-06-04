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Під Харковом лунають вибухи: спостерігачі повідомляють про пуски ворожих ракет

Події 22:24   04.06.2023
Олена Нагорна
Під Харковом лунають вибухи: спостерігачі повідомляють про пуски ворожих ракет

У Харківській області після оголошення повітряної тривоги о 22:13 пролунали п’ять вибухів.

Їх, зокрема, було добре чутно в Чугуївському районі. Спостерігачі повідомили про виліт щонайменше шести ракет. Попередньо, одна не долетіла до цілі.

У ГУ Нацполіції в Харківській області підтвердили ворожий обстріл і закликали перебувати в укриттях.

“Про влучання ворожих снарядів, руйнування, поранених повідомляйте на спецлінію 102. Бережіть себе”, – пишуть правоохоронці.

РФ завдала ударів по Чугуєву, інформації про наслідки атаки на цю хвилину немає, повідомив “Суспільне Харків” начальник Чугуївської РВА Сергій Лободенко.

Читайте також: Генштаб по Харківщині: спроба прориву ворожої ДРГ, ракетний та авіаудари

Автор: Олена Нагорна
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    • • Дата публікації матеріалу: 4 Червня 2023 в 22:24;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харківській області після оголошення повітряної тривоги о 22:13 пролунали п’ять вибухів.".