Під Харковом лунають вибухи: спостерігачі повідомляють про пуски ворожих ракет
У Харківській області після оголошення повітряної тривоги о 22:13 пролунали п’ять вибухів.
Їх, зокрема, було добре чутно в Чугуївському районі. Спостерігачі повідомили про виліт щонайменше шести ракет. Попередньо, одна не долетіла до цілі.
У ГУ Нацполіції в Харківській області підтвердили ворожий обстріл і закликали перебувати в укриттях.
“Про влучання ворожих снарядів, руйнування, поранених повідомляйте на спецлінію 102. Бережіть себе”, – пишуть правоохоронці.
РФ завдала ударів по Чугуєву, інформації про наслідки атаки на цю хвилину немає, повідомив “Суспільне Харків” начальник Чугуївської РВА Сергій Лободенко.
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- • Дата публікації матеріалу: 4 Червня 2023 в 22:24;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харківській області після оголошення повітряної тривоги о 22:13 пролунали п’ять вибухів.".