Харьковский горсовет готовится переименовать сквер «Дружба», посвященный РФ
В Харькове топонимическая комиссия поддержала ряд переименований. Помимо тех новых названий улиц, которые ранее выносили на общественное обсуждение, хотят переименовать сквер, посвященный не существующей дружбе.
«Сквер «Дружба», который находится на перекрестке ул. Мефодиевской и пр. Героев Харькова, планируют переименовать в Сквер тепловиков, героически проявивших себя во время войны», — сообщила пресс-служба Харьковского горсовета по итогам заседания городской комиссии по вопросам топонимики и охраны историко-культурной среды.
На заседании, состоявшемся 9 июня, комиссия также поддержала предложения, которые ранее выносили на голосование на сайте мэрии.
«По результатам общественного обсуждения члены комиссии поддержали предложения переименовать ряд улиц в честь погибших защитников Украины, а именно: ул. Плехановскую назвать в честь Героя Украины Георгия Тарасенко (погиб 25 марта 2022 во время освобождения от российской оккупации Малой Рогани под Харьковом), ул. Державинскую – в честь Героя Украины Дмитрия Коцюбайло (позывной – «Да Винчи», погиб 7 марта 2023 года в Бахмуте), а ул. Броненосца «Потемкин» — в честь нацгвардейца Олега Громадского (погиб 24 февраля 2022 года, попав под залп артиллерии армии рф, после того, как вместе с побратимами уничтожил вражескую мотострелковую бригаду в районе Пятихаток). Также по результатам общественного обсуждения было решено назвать в честь защитницы Владиславы Черных безымянный сквер по ул. Конторской, напротив дома №5″, — проинформировали в мэрии.
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Окончательное решение о переименовании вынесут на сессию Харьковского горсовета.
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- • Дата публикации материала: 9 июня 2023 в 19:38;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове топонимическая комиссия поддержала ряд переименований. Помимо тех новых названий улиц, которые ранее выносили на общественное обсуждение, хотят переименовать сквер, посвященный не существующей дружбе".