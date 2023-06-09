Харківська міськрада готується перейменувати сквер “Дружба”, присвячений РФ

У Харкові топонімічна комісія підтримала низку перейменувань. Крім тих нових назв вулиць, які раніше виносили на громадське обговорення, хочуть перейменувати сквер, присвячений дружбі, що не існує.

“Сквер “Дружба”, що знаходиться на перехресті вул. Мефодіївської та пр. Героїв Харкова, планують перейменувати на Сквер тепловиків, які героїчно проявили себе під час війни”, – повідомила пресслужба Харківської міськради за підсумками засідання міської комісії з питань топонімики та охорони історико-культурного середовища.

На засіданні 9 червня комісія також підтримала пропозиції, які раніше виносили на голосування на сайті мерії.

“За результатами громадського обговорення члени комісії підтримали пропозиції перейменувати низку вулиць на честь загиблих захисників України, а саме: вул. Плеханівську назвати на честь Героя України Георгія Тарасенка (загинув 25 березня 2022 року під час визволення від російської окупації Малої Рогані під Харковом), вул. Державінську – на честь Героя України Дмитра Коцюбайла (позивний – “Да Вінчі”, загинув 7 березня 2023 року в Бахмуті), а вул. Броненосця “Потьомкін” – на честь нацгвардійця Олега Громадського (загинув 24 лютого 2022 року, потрапивши під залп артилерії армії рф після того, як разом з побратимами знищив ворожу мотострілецьку бригаду в районі П’ятихаток). Також за результатами громадського обговорення було вирішено назвати на честь захисниці Владислави Черних безіменний сквер на вул. Конторській, навпроти будинку №5“,- поінформували в мерії.

Остаточне рішення про перейменування винесуть на сесію Харківської міськради.