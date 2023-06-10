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Семейная драма на Харьковщине: женщина ударила сожителя ножом в грудь

Происшествия 10:01   10.06.2023
Оксана Горун
Семейная драма на Харьковщине: женщина ударила сожителя ножом в грудь Фото: ГУНП в Харьковской области

Полиция сообщила о ссоре, завершившейся поножовщиной, в городе Южный на Харьковщине.

«Следователи сообщили о подозрении женщине, которая во время ссоры нанесла ножевое ранение своему сожителю. 4 июня супруги находились по месту жительства в городе Южное. Вдруг между 46-летней женщиной и 51-летним мужчиной возник конфликт. Женщина разозлилась, взяла со стола кухонный нож, зашла в спальню и ударила сожителя ножом в область грудной клетки», — сообщили в отделе коммуникации ГУ Нацполиции в Харьковской области.

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Раненый мужчина выскочил на улицу и стал звать на помощь. Откликнулась соседка, которая и вызвала ему «скорую». Пострадавшего забрали в больницу. Полиция возбудила уголовное дело по статье «преднамеренное тяжкое телесное повреждение». 9 июня жене, пустившей в ход нож, сообщили о подозрении.

Автор: Оксана Горун
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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 10 июня 2023 в 10:01;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Полиция сообщила о ссоре, завершившейся поножовщиной, в городе Южный на Харьковщине".