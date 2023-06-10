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Сімейна драма на Харківщині: жінка вдарила співмешканця ножем у груди

Події 10:01   10.06.2023
Оксана Горун
Сімейна драма на Харківщині: жінка вдарила співмешканця ножем у груди

Поліція повідомила про сварку, що завершилася різаниною, в місті Південне на Харківщині.

Слідчі повідомили про підозру жінці, яка під час сварки нанесла ножове поранення своєму співмешканцю. 4 червня подружжя перебували за місцем мешкання в місті Південне. Раптом між 46-річною жінкою та 51-річним чоловіком виник конфлікт. Жінка розлютилась, взяла зі столу кухонний ніж, зайшла до спальні та вдарила співмешканця ножем в область грудної клітини“, — повідомили у відділі комунікації ГУ Нацполіції в Харківській області.

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Поранений чоловік вискочив надвір і почав кликати на допомогу. Відгукнулася сусідка, яка й викликала йому “швидку”. Потерпілого забрали до лікарні. Поліція порушила кримінальну справу за статтею “навмисне тяжке тілесне ушкодження”. 9 червня дружині, яка пустила в хід ніж, повідомили про підозру.

Автор: Оксана Горун
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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 10 Червня 2023 в 10:01;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Поліція повідомила про сварку, що завершилася різаниною, в місті Південне на Харківщині".