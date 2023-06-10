Сімейна драма на Харківщині: жінка вдарила співмешканця ножем у груди

Поліція повідомила про сварку, що завершилася різаниною, в місті Південне на Харківщині.

“Слідчі повідомили про підозру жінці, яка під час сварки нанесла ножове поранення своєму співмешканцю. 4 червня подружжя перебували за місцем мешкання в місті Південне. Раптом між 46-річною жінкою та 51-річним чоловіком виник конфлікт. Жінка розлютилась, взяла зі столу кухонний ніж, зайшла до спальні та вдарила співмешканця ножем в область грудної клітини“, — повідомили у відділі комунікації ГУ Нацполіції в Харківській області.

Поранений чоловік вискочив надвір і почав кликати на допомогу. Відгукнулася сусідка, яка й викликала йому “швидку”. Потерпілого забрали до лікарні. Поліція порушила кримінальну справу за статтею “навмисне тяжке тілесне ушкодження”. 9 червня дружині, яка пустила в хід ніж, повідомили про підозру.