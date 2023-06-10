В Харькове во время пожара женщина отравилась угарным газом
В ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области сообщили подробности пожара, который случился в пятиэтажке на проспекте Александровском, 77.
«На одном из пожаров, возникшем вследствие неосторожного обращения с открытым огнем, пострадала пожилая женщина. Событие произошло в Харькове на пр. Александровском, 77. Там в квартире, которая находится на третьем этаже жилой пятиэтажки, горели домашние вещи на площади 10 кв. м. В очаге пожара находилась 74-летняя женщина, которую спасли бойцы 8-й ГПСЧ. Она успела получить отравление угарным газом и была госпитализирована в лечебное учреждение», — сообщила пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.
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По информации спасателей, за сутки на Харьковщине случилось 27 пожаров. Пять из них — из-за вражеских атак. Эти пожары возникли в Купянском и Богодуховском районах. О пострадавших не сообщают.
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- • Дата публикации материала: 10 июня 2023 в 08:52;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области сообщили подробности пожара, который случился в пятиэтажке на проспекте Александровском, 77".