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У Харкові під час пожежі жінка отруїлася чадним газом

Події 08:52   10.06.2023
Оксана Горун
У Харкові під час пожежі жінка отруїлася чадним газом Фото: ДСНС

У ГУ ДСНС України в Харківській області повідомили подробиці пожежі, що сталася у п’ятиповерхівці на проспекті Олександрівському, 77.

“На одній з пожеж, що виникла внаслідок необережності поводження з відкритим вогнем, постраждала літня жінка. Подія сталась у Харкові на пр. Олександрівському, 77. Там у квартирі, що знаходиться на 3-му поверсі житлової 5-типоверхівки горіли домашні речі на площі 10 кв.м. В осередку пожежі перебувала 74-річна жінка, яку врятували бійці 8-ї ДПРЧ. Вона встигла отримати отруєння чадним газом і була госпіталізована до лікувального закладу”, – повідомила пресслужба ГУ ДСНС України в Харківській області.

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За інформацією рятувальників, за добу на Харківщині сталося 27 пожеж. П’ять із них – через ворожі атаки. Ці пожежі виникли в Куп’янському та Богодухівському районах. Про постраждалих не повідомляють.

Автор: Оксана Горун
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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 10 Червня 2023 в 08:52;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У ГУ ДСНС України в Харківській області повідомили подробиці пожежі, що сталася у п’ятиповерхівці на проспекті Олександрівському, 77".