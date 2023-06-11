Авиаудары нанесли россияне по селу Колонтаев и у Берестового на Харьковщине
19 населенных пунктов на Харьковщине обстреляли россияне сегодня из минометов и артиллерии, сообщил Генштаб ВСУ.
В течение суток противник нанес авиационные удары по селу Колонтаев и в районе Берестового Харьковской области.
Из минометов и артиллерии россияне обстреляли Ивашки, Ветеринарное, Стрелечье, Терновая, Старица, Гатище, Волчанск, Круглое, Бударки, Бузовое, Чугуновка, Амбарное, Каменка, Фиголовка, Двуречная, Западное, Кисловка, Табаевка, Берестовое на Харьковщине.
Противник сосредотачивает основные усилия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях, в течение суток произошло 19 боев.
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- • Дата публикации материала: 11 июня 2023 в 18:49;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "19 населенных пунктов на Харьковщине обстреляли россияне сегодня из минометов и артиллерии, сообщил Генштаб ВСУ.".