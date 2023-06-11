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Авиаудари в районах Кисловки и Котляровки нанесла рф по Харьковщине – Генштаб

Происшествия 08:04   11.06.2023
Оксана Якушко
Авиаудари в районах Кисловки и Котляровки нанесла рф по Харьковщине – Генштаб

12 населенных пунктов Харьковщины обстреляла рф на Харьковщине, сообщил Генштаб.

Враг обстрелял из минометов и артиллерии на Слобожанском направлении населенные пункты Уды, Старица, Волчанск, Бударки, Нестерное и Малая Волча и на Купянском направлении населенные пункты  Петро-Ивановка, Новомлынск, Западное, Масютовка, Кисловка, Табаевка Харьковской области.

Противник нанес авиационные удары в районах Кисловки и Котляровки Харьковской области.

Противник и дальше пытается полностью оккупировать Луганскую и Донецкую области, за прошедшие сутки там произошло 35 боев.

В Запорожском и Херсонском направлениях противник обороняется.

Читайте также: Потери РФ на Запорожье и авиаудары на Харьковщине: сводка Генштаба ВСУ

Автор: Оксана Якушко
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  • Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: , , , , , , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 11 июня 2023 в 08:04;

    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "12 населенных пунктов Харьковщины обстреляла рф на Харьковщине, сообщил Генштаб.".