Авиаудари в районах Кисловки и Котляровки нанесла рф по Харьковщине – Генштаб

12 населенных пунктов Харьковщины обстреляла рф на Харьковщине, сообщил Генштаб.

Враг обстрелял из минометов и артиллерии на Слобожанском направлении населенные пункты Уды, Старица, Волчанск, Бударки, Нестерное и Малая Волча и на Купянском направлении населенные пункты Петро-Ивановка, Новомлынск, Западное, Масютовка, Кисловка, Табаевка Харьковской области.

Противник нанес авиационные удары в районах Кисловки и Котляровки Харьковской области.

Противник и дальше пытается полностью оккупировать Луганскую и Донецкую области, за прошедшие сутки там произошло 35 боев.

В Запорожском и Херсонском направлениях противник обороняется.