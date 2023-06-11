Авиаудари в районах Кисловки и Котляровки нанесла рф по Харьковщине – Генштаб
12 населенных пунктов Харьковщины обстреляла рф на Харьковщине, сообщил Генштаб.
Враг обстрелял из минометов и артиллерии на Слобожанском направлении населенные пункты Уды, Старица, Волчанск, Бударки, Нестерное и Малая Волча и на Купянском направлении населенные пункты Петро-Ивановка, Новомлынск, Западное, Масютовка, Кисловка, Табаевка Харьковской области.
Противник нанес авиационные удары в районах Кисловки и Котляровки Харьковской области.
Противник и дальше пытается полностью оккупировать Луганскую и Донецкую области, за прошедшие сутки там произошло 35 боев.
В Запорожском и Херсонском направлениях противник обороняется.
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- • Дата публикации материала: 11 июня 2023 в 08:04;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "12 населенных пунктов Харьковщины обстреляла рф на Харьковщине, сообщил Генштаб.".