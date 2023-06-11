Авіаударів в районах Кислівки і Котлярівки завдала рф по Харківщині – Генштаб

12 населених пунктів обстріляла рф на Харківщині, повідомив Генштаб.

Ворог обстріляв із мінометів і артилерії на Слобожанському напрямку населені пункти Уди, Стариця, Вовчанськ, Бударки, Нестерне та Мала Вовча і на Куп’янському напрямку населені пункти – Петро-Іванівка, Новомлинськ, Западне, Масютівка, Кислівка, Табаївка на Харківщині.

На противник завдав авіаційних ударів в районах Кислівки і Котлярівки Харківської області.

Противник і надалі намагається повністю окупувати Луганську і Донецьку області, протягом минулої доби на зазначеній ділянці фронту відбулось 35 боїв.

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник обороняється.