Втрати РФ на Запоріжжі та авіаудари на Харківщині: зведення Генштабу ЗСУ

За даними вечірнього зведення Генштабу ЗСУ, кількість обстрілів у Харківській області скоротилася порівняно з попередньою добою. На півдні України окупанти намагаються приховати від місцевого населення масштаб своїх втрат.

Генштаб поінформував про обстріли наступних населених пунктів Харківської області: Уди, Стариця, Вовчанськ, Бударки, Нестерне та Мала Вовча на Слобожанському напрямку, а також Петро-Іванівка, Новомлинськ, Західне, Масютівка, Кислівка, Табаївка – на Куп’янському.

“На Куп’янському напрямку ворог завдав авіаційних ударів у районах Кислівки та Котлярівки Харківської області”, – доповнили в Генштабі.

Зазначимо, що вранці, за минулу добу, Генштаб повідомляв про майже 30 населених пунктів, які потрапили під обстріли.

Загалом по території України армія РФ вночі запустила вісім ракет (у тому числі чотири “Іскандери”) та 35 “Шахедів”. З них збиті дві ракети та 20 “Шахедів”. Також ворог завдав 66 авіаційних ударів і здійснив 39 обстрілів із РСЗВ.

На лінії фронту сталося 28 бойових зіткнень. Генштаб ЗСУ повідомив, що армія РФ намагається приховати свої втрати.

“Так, в тимчасово захопленому Бердянську Запорізької області, окупанти закрили для відвідування територію у західній частині міста навколо міського моргу. На території самого моргу відзначено скупчення до десяти санітарних автомобілів та декількох автомобілів-рефрижераторів. Рух санітарних автомобілів у північному напрямку до лінії бойового зіткнення продовжується, – зазначили у зведенні ГШ.

Сили оборони додають санітарам противника роботи. Авіація за добу завдала 15 ударів по районах зосередження особового складу та два – по зенітно-ракетних комплексах ворога. Підрозділи ракетних військ та артилеристи вразили два ворожі пункти управління, п’ять районів зосередження живої сили, озброєння та техніки, один артилерійський підрозділ на вогневій позиції та ще чотири важливі об’єкти окупантів.