Потери РФ на Запорожье и авиаудары на Харьковщине: сводка Генштаба ВСУ

По данным вечерней сводки Генштаба ВСУ, количество обстрелов в Харьковской области сократилось, по сравнению с предыдущими сутками. На юге Украины оккупанты пытаются скрыть от местного населения масштаб своих потерь.

Генштаб проинформировал об обстрелах следующих населенных пунктов Харьковской области: Уды, Старица, Волчанск, Бударки, Нестерное и Малая Волчья на Слобожанском направлении, а также Петро-Ивановка, Новомлынск, Западное, Масютовка, Кисловка, Табаевка — на Купянском.

«На Купянском направлении враг нанес авиационные удары в районах Кисловки и Котляровки Харьковской области», — дополнили в Генштабе.

Отметим, что утром, за предыдущие сутки, Генштаб сообщал о почти 30 населенных пунктах, попавших под обстрелы.

В целом по территории Украины армия РФ ночью запустила восемь ракет (в том числе четыре «Искандера») и 35 «Шахедов». Из них сбиты две ракеты и 20 «Шахедов». Также враг нанес 66 авиационных ударов и совершил 39 обстрелов из РСЗО.

На линии фронта произошло 28 боевых столкновений. Генштаб ВСУ сообщил о том, что армия РФ пытается скрыть свои потери.

«Так, во временно захваченном Бердянске Запорожской области оккупанты закрыли для посещения территорию в западной части города вокруг городского морга. На территории самого морга отмечено скопление до десяти санитарных автомобилей и нескольких автомобилей-рефрижераторов. Движение санитарных автомобилей в северном направлении к линии боевого столкновения продолжается», — отметили в сводке ГШ.

Силы обороны добавляют санитарам противника работы. Авиация за сутки нанесла 15 ударов по районам сосредоточения личного состава и два – по зенитно-ракетным комплексам противника. Подразделения ракетных войск и артиллеристы поразили два вражеских пункта управления, пять районов сосредоточения живой силы, вооружения и техники, одно артиллерийское подразделение на огневой позиции и еще четыре важных объекта оккупантов.