Авіаударів завдали росіяни по селу Колонтаїв і біля Берестового на Харківщині
19 населених пунктів на Харківщині обстріляли росіяни сьогодні з мінометів та артилерії, повідомив Генштаб ЗСУ.
Протягом доби противник завдав авіаційних ударів по селу Колонтаїв і в районі Берестового Харківської області.
З мінометів і артилерії росіяни обстріляв Івашки, Ветеринарне, Стрілеча, Тернова, Стариця, Гатище, Вовчанськ, Кругле, Бударки, Бузове, Чугунівка, Амбарне, Кам’янка, Фиголівка, Дворічна, Западне, Кислівка, Табаївка, Берестове на Харківщині.
Противник зосереджує основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках, протягом доби відбулось 19 боїв.
На Запорізькому та Херсонському напрямках противник продовжує вести оборонні дії. Росіяни завдали авіаційних ударів в районах Новоберислава та Козацького Херсонської області.
Росіяни здійснили артилерійські обстріли, зокрема, населених пунктів Времівка, Новосілка, Зелене Поле, Новопіль Донецької області; Ольгівське, Малинівка, Гуляйполе, Залізничне, Гуляйпільське, Білогір’я, Малі Щербаки, Степове та Кам’янське Запорізької області; Очаків Миколаївської області.
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- • Дата публікації матеріалу: 11 Червня 2023 в 18:49;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "19 населених пунктів на Харківщині обстріляли росіяни сьогодні з мінометів та артилерії, повідомив Генштаб ЗСУ.".